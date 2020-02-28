В Башкирии горит склад для хранения зерна
28 февраля, 14:55ПроисшествияКарина МамаеваФото: МЧС по РБ
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Пожарные уже ликвидируют огонь.
Сегодня, 28 февраля, в Бирске на улице Цурюпы произошел крупный пожар на складе для хранения зерна. На месте работают спасатели МЧС Башкирии. На тушение выехали 17 огнеборцев на 6 пожарных автомобилях.
Известно, что здание принадлежит бирскому отделению «Чишминского элеватора». Данное предприятие занимается хранением и обработкой зерна, производством муки и круп.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, пожар удалось потушить за полчаса. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.
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