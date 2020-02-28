Трамвай придавил пять автомобилей в Самаре

Все поврежденные транспортные средства находились на стоянке у торгового центра, сообщает газета «Известия».

Авария произошла на улице Ново-Садовой, рядом с ТЦ «Апельсин». По мнению специалистов, причиной схода трамвая с рельсов могло быть их обледенение