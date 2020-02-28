Трамвай придавил пять автомобилей в Самаре

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В Самаре 27 февраля произошло ДТП с участием трамвая: он сошел с рельсов во время движения и опрокинулся на бок. Трамвай упал сразу на пять легковых автомобилей.
Все поврежденные транспортные средства находились на стоянке у торгового центра, сообщает газета «Известия».
Авария произошла на улице Ново-Садовой, рядом с ТЦ «Апельсин». По мнению специалистов, причиной схода трамвая с рельсов могло быть их обледенение
В ДТП никто не пострадал. В момент инцидента в трамвае не было пассажиров.
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