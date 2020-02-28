Под Уфой 30-летний мужчина получил ножом в грудь

О пострадавшем, по данным МВД по Башкирии, сообщили в полицию фельдшеры скорой помощи. Инцидент произошел в Демском садовом товариществе возле дома нападавшего.

Предварительно установлено, что конфликт произошел, когда оба мужчины – 30-летний пострадавший и 32-летний подозреваемый были пьяными. Потерпевший первый полез с оскорблениями к хозяину дома, за что и получил ножом в грудь.