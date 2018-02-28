В Башкирии родным погибших в ДТП пассажиров автобуса получат выплаты

Семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

Родственники пассажиров, которые погибли в ДТП в Башкирии, получат страховые выплаты в размере 2 млн руб. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Напомним, что трагедия произошла 27 февраля на трассе М-5 возле села Улу-Теляк Иглинского района. Грузовик MAN выехал на встречную полосу и въехал в пассажирский Mercedes Spring. В автобусе находились жители Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. В аварии погибли 9 человек, 4 – были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, страховая компания «Ингосстрах» подтвердила наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.

Для того, чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим нужно обратиться к страховщику с заявлением, документом, удостоверяющим личность, документом от перевозчика о произошедшем событии и документами из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения. Иждивенцам, а при их отсутствии – родственникам погибших вместо медицинских документов нужно будет предъявить свидетельства о смерти.

Инорь Юргенс сообщил, что в случае гибели пассажира размер выплаты составляет 2,025 млн руб. При причинении вреда здоровью, объем компенсаций рассчитывается в соответствии с Таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от ее характера и тяжести.