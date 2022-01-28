В центре Уфы стая из десяти собак напала на ребёнка

28 января в соцсетях появилось видео нападения на школьника стаи собак, от травм и трагедии его уберег дворник, который спугнул животных лопатой.

В одном из крупных уфимских пабликов в инстаграм появилось видео с камер наружного видеонаблюдения во дворе по улице Айская, 16. Школьник на видео несется в окружении стаи собак, пытаясь скрыться, но очевидно, что спринтерские способности собак превосходят скорость ребенка. Неизвестно, чем бы закончилось это видео, если бы в это же время во дворе не находился работник коммунальных служб, в руках у которого была лопата. Мужчина напугал собак, кинул в них продолговатым предметом и животные разбежались, а герой проводил мальчика и убедился, что собаки разбежались кто куда. Под видео кроме адреса места происшествия указано и то, что службы не реагируют на обращения по поводу бездомных собак. Поверить в это легко, потому что за несколько дней до инцидента на видео в этом же паблике горожане жаловались на стаи собак и на отсутствие реакции со стороны компетентных служб.

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