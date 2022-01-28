В Башкирии под суд отправили двоих мужчин, которых подозревают в разбое и в убийстве

За дело взялась и полиция и следователи, которые оперативно обнаружили машину, в которой находились двое мужчин, один из которых был ранен. Выяснилось, что двое мужчин 28 и 56 лет от роду решили разжиться и деньгами и машиной и другими ценностям. Для этого они вызвали такси, но первый водитель почуял неладное и парочку высадил. А вот его коллеге повезло меньше.