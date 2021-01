Сегодня днем, 28 января, в 12:20 по местному времени, в Челябинске, вблизи дома № 56 по проспекту Ленина, на территории подземного перехода взорвался баллон с газом.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу местной администрации, чрезвычайное происшествие могло случиться в процессе выполнения ремонтных работ, которые велись в переходе. Есть один пострадавший, состояние его здоровья на данный момент неизвестно. Все обстоятельства случившегося уточняются.

