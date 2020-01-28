В Уфе мужчина оказался зажатым в автомобиле после ДТП
Сегодня, 12:23ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты по Уфе
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Авария произошла сегодня, 28 января, на Путейской улице.
В Управлении по гражданской защите в Уфе сообщили, что им стало известно о ДТП около 9 утра. По информации спасателей, столкновение произошло на Путейской улице, 25 между двумя грузовыми автомобилям: манипулятором и фурой.
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В манипуляторе после столкновения оказался зажатым водитель – у него в кабине застряла нога. Пострадавшего деблокировали и доставили на скорой помощи в больницу.
Причины ДТП пока что неизвестны, в произошедшем разбираются сотрудники госавтоинспекции.
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