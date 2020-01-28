В Оренбургской области двое детей погибли под снежным завалом
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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По факту смерти двух мальчиков, погибших под снегом в Оренбургской области, заведено уголовное дело.
Как сообщает RT, со ссылкой на следственные органы, 26 января два 13-летних мальчика ушли на прогулку. Родители встревожились, когда дети вечером не пришли домой. В ходе поисков были найдены тела мальчиков. Как выяснилось, они отправились гулять на отвалы, где их засыпало породой и снегом.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.
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