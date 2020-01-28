В Башкирии в страшном пожаре погиб хозяин дома

В деревне Майгашля Белорецкого района на улице Рабочей, по данным МЧС по Башкирии, произошел пожар в частном доме.

По информации ведомства, огонь разбушевался в бревенчатом строении размером шесть на восемь метров. На месте происшествия работали медики, полиция и спасатели.