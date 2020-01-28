В Башкирии в страшном пожаре погиб хозяин дома
Сегодня, 15:32ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по РБ
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Трагедия произошла 27 января в Белорецком районе.
В деревне Майгашля Белорецкого района на улице Рабочей, по данным МЧС по Башкирии, произошел пожар в частном доме.
По информации ведомства, огонь разбушевался в бревенчатом строении размером шесть на восемь метров. На месте происшествия работали медики, полиция и спасатели.
Тело погибшего 63-летнего мужчины было обнаружено во время тушения пожара. Мужчина находился на момент гибели в доме один. Предварительной причиной возгорания, по данным МЧС, стало неосторожное обращение с электроприборами.
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