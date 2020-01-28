В Башкирии троих людей завалило в траншее: один погиб

В ведомстве завершили расследование несчастного случая, который произошел 9 ноября с тремя работниками компании ТСК «Стройсервис».

Сообщается, что 9 ноября 2019 года бригада, куда входил 39-летний мастер, 31-летний машинист экскаватора и 38-летний монтажник трубопровода, рыла траншею в Учалах для водопровода. В этот день на помощь пришли из-за жесткости грунта два трактора.

Когда оставалось спаять последний стык трубопровода, монтажник никак не мог зажать отвод, тогда его коллеги спустились помочь. В этот момент и произошел обвал грунта, в результате которого монтажника придавило к водопроводной трубе, ногу мастера зажало оборудованием, машинист экскаватора получил ушибы и ссадины.

Пока на место происшествия добирались спасатели МЧС, мужчины пытались спасти засыпанного землей самостоятельно. Вытащить 38-летнего мужчину удалось только сотрудникам ведомства, но он к тому моменту был мертв.