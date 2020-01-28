В Башкирии напали на 54-летнего мужчину

По информации МВД по Башкирии, мужчина с травмой головы был доставлен на днях из села Куянтаево в больницу Баймакского района.

Полицейским удалось выяснить, что его ударил поленом 38-летний мужчина. Сообщается, что в день происшествия оба были в состоянии алкогольного опьянения, повздорили и подрались.