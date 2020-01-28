В Башкирии напали на 54-летнего мужчину
Сегодня, 11:51ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Пострадавший получил серьезную травму и был госпитализирован.
По информации МВД по Башкирии, мужчина с травмой головы был доставлен на днях из села Куянтаево в больницу Баймакского района.
Полицейским удалось выяснить, что его ударил поленом 38-летний мужчина. Сообщается, что в день происшествия оба были в состоянии алкогольного опьянения, повздорили и подрались.
Скорую помощь вызвали очевидцы. Подозреваемый задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в тяжком причинении вреда здоровью (ч.2 с. 111 УК РФ).
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