Под Челябинском мужчина замерз насмерть

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На территории Челябинской области мужчина замерз насмерть. Он шел пешком от Бакала до Рудничного, но решил срезать путь.
Как сообщает издание kursdela.biz, рядом с горой Шихана мужчина понял, что устал. Он успел позвонить своей родственнице, которая и обратилась к полицейским, с просьбой найти пропавшего.
Тем не менее, мужчина был обнаружен мертвым.
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