Осужден глава района в Хакасии, который напал на журналиста

По данным агентства, Зайцева обвинили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом. Пока что приговор в законную силу не вступил.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 22 мая, когда журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию района для интервью с главой муниципалитета. В следствии считают, что руководитель администрации грубо начал требовать прекратить беседу и покинуть кабинет, выражаясь при этом нецензурной лексикой. После, уточнили следователи, он стал выталкивать журналиста за дверь и бросил на пол.