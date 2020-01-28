К вечеру скончался: в Башкирии осудят врача, из-за которого умер мужчина

В прокуратуре Башкирии сообщили, врача в Белебее обвиняют в неоказании помощи больному мужчине, который поступил в местную больницу в апреле 2018 года.

57-летний пациент, по данным ведомства, был доставлен с ишемической болезнью сердца. Дежурный врач после осмотра не стал консультироваться с кардиологом, не провел обследование и отправил больного домой.

«Состояние мужчины к вечеру ухудшилось и он скончался», – отметили в прокуратуре.

Экспертиза показала, что умершему можно было помочь, если бы была оказана квалифицированная медицинская помощь, однако врач свою вину отрицает.