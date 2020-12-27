В Башкирии в массовом ДТП столкнулись девять автомобилей, есть пострадавшие

На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на МЧС по РБ.
По предварительной информации, в ДТП столкнулись девять автомобилей, в том числе два грузовика. Двое человек пострадали. Обстоятельства и количество пострадавших уточняется.
К месту направлены силы и средства МЧС. Организован сбор оперативного штаба.
В настоящее время движение организовано в оба направления.
Ранее МЧС по РБ предупреждало о сильном ухудшении погодных условий 27 и 28 декабря: облачная погода, снегопады, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, а также ухудшение видимости в снеге, местами до 500-1000м.