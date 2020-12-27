В Башкирии в массовом ДТП столкнулись девять автомобилей, есть пострадавшие

В Башкирии в массовом ДТП столкнулись девять автомобилей, есть пострадавшие

Вчера, 15:15ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: МЧС по РБ
Авария произошла на трассе в Аургазинском районе Башкирии.

На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на МЧС по РБ.

По предварительной информации, в ДТП столкнулись девять автомобилей, в том числе два грузовика. Двое человек пострадали. Обстоятельства и количество пострадавших уточняется.

К месту направлены силы и средства МЧС. Организован сбор оперативного штаба.

В настоящее время движение организовано в оба направления.

Ранее МЧС по РБ предупреждало о сильном ухудшении погодных условий 27 и 28 декабря: облачная погода, снегопады, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, а также ухудшение видимости в снеге, местами до 500-1000м.

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