В Башкирии в массовом ДТП столкнулись девять автомобилей, есть пострадавшие

Ранее МЧС по РБ предупреждало о сильном ухудшении погодных условий 27 и 28 декабря: облачная погода, снегопады, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, а также ухудшение видимости в снеге, местами до 500-1000м.