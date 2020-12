Стали известны подробности массового ДТП на трассе в Аургазинском районе Башкирии

Сегодня в Башкирии серьезно ухудшились погодные условия, а обильный снегопад снизил видимость и затруднил управление автотранспортом.

27 декабря около 14 часов на 83 км автодороги Уфа-Оренбург в Аургазинском районе произошло массовое ДТП. По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком «Renault Magnym», за рулем которого был 41-летний водитель, в результате чего грузовик наехал на дорожное ограждение. Затем последовало столкновение автомобилей «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid «, «Toyota Camry», следовавших в попутном направлении. Источник Динар Гильмутдинов / facebook Двоих участников происшествия осматривают медики. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter