Стали известны подробности массового ДТП на трассе в Аургазинском районе Башкирии

Стали известны подробности массового ДТП на трассе в Аургазинском районе Башкирии

Вчера, 19:14ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Сегодня в Башкирии серьезно ухудшились погодные условия, а обильный снегопад снизил видимость и затруднил управление автотранспортом.

27 декабря около 14 часов на 83 км автодороги Уфа-Оренбург в Аургазинском районе произошло массовое ДТП.

По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком «Renault Magnym», за рулем которого был 41-летний водитель, в результате чего грузовик наехал на дорожное ограждение. Затем последовало столкновение автомобилей «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid «, «Toyota Camry», следовавших в попутном направлении.

Источник Динар Гильмутдинов / facebook

Двоих участников происшествия осматривают медики. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

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