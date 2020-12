Следователи раскрыли подробности убийства двух детей собственным отцом в Давлеканово

Телесных повреждений на телах жертв не обнаружено, предположительно они были отравлены угарным газом.

Следователи СК России по РБ установили обстоятельства убийства двух детей собственным отцом — о происшествии Mkset сообщал сегодня утром. Следствие установило, что 26 декабря текущего года между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После этого мужчина забрал их детей (6 лет и 1 год) и уехал на собственном автомобиле «ВАЗ 21154» к берегу р. Уршак около деревни Яппар-Янбеково (Давлекановский район), где убил их и покончил жизнь самоубийством. Автомобиль с телами погибших был обнаружен следственно-оперативной группой. Следователи-криминалисты обнаружили на мобильном телефоне мужчины аудиосообщения и видеозаписи, которые он записал накануне убийства. В них он пояснил мотивы своего поступка. Эти записи планируется отдать на судебную фоноскопическую экспертизу для идентификации голоса. Также собран характеризующий материал на подозреваемого для назначения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы, назначены автотехническая и биологическая экспертиза по найденным на месте происшествия предметам. По предварительным данным смерть подозреваемого и потерпевших наступила в результате отравления угарным газом, телесных повреждений не обнаружено. Следователи продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних).

