Следователи раскрыли подробности убийства двух детей собственным отцом в Давлеканово

Следствие установило, что 26 декабря текущего года между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После этого мужчина забрал их детей (6 лет и 1 год) и уехал на собственном автомобиле «ВАЗ 21154» к берегу р. Уршак около деревни Яппар-Янбеково (Давлекановский район), где убил их и покончил жизнь самоубийством.