В Уфе покончил с собой первокурсник УГНТУ

18-летнего уфимца нашли мертвым прямо возле здания одного из корпусов университета.

Трагедия, как стало известно Медиакорсети, произошла 23 декабря около 17 часов вечера по ул. Чернышевского. Молодой человек свел счеты с жизнью по неизвестным причинам, рядом с его телом нашли 8 упаковок анальгина. По некоторым данным, парень страдал от нервного расстройства. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагедии, правоохранительными органами проводится проверка.

Напомним, что ранее мы писали о трагедии, которая случилась в Уфе в минувшие выходные у Бельского моста также 23 декабря. Молодая женщина, по словам очевидцев, упала с моста. Однако, по имеющейся у Медиакорсети информации, труп женщины так и не нашли. По данному факту также проводится проверка.