В Уфе автохам на внедорожнике проехал по тротуару рядом с МВД
Огромный резонанс вызвал видеоролик, снятый на улице Ленина, в центре Уфы.
На видеокадрах отчетливо видно, как дорогой внедорожник Land Cruiser 200 попытался преодолеть пробку, проехав прямо по тротуару. Несколько человек едва успели отскочить в сторону от автомобиля.
Интриги добавил тот факт, что этот возмутительный поступок был совершен на улице Ленина, возле магазина «Знание, то есть буквально в нескольких десятках метров от здания МВД Башкирии.
Свое отношение к происшедшему выразил известный карикатурист Камиль Бузыкаев.
«А ну, холопы, разбегайтесь! Не видишь – демская торговая база едет!!!», - добавил он реплику на своем рисунке.
Между тем, как сообщил портал ProUfu.ru, госномера автомобиля позволяют предположить, что машина может принадлежать члену Госсобранию Башкирии.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.