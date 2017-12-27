В Уфе автохам на внедорожнике проехал по тротуару рядом с МВД

Данный поступок вызвал бурю возмущения у горожан.

Огромный резонанс вызвал видеоролик, снятый на улице Ленина, в центре Уфы.

На видеокадрах отчетливо видно, как дорогой внедорожник Land Cruiser 200 попытался преодолеть пробку, проехав прямо по тротуару. Несколько человек едва успели отскочить в сторону от автомобиля.

Интриги добавил тот факт, что этот возмутительный поступок был совершен на улице Ленина, возле магазина «Знание, то есть буквально в нескольких десятках метров от здания МВД Башкирии.

Свое отношение к происшедшему выразил известный карикатурист Камиль Бузыкаев.

«А ну, холопы, разбегайтесь! Не видишь – демская торговая база едет!!!», - добавил он реплику на своем рисунке.

Между тем, как сообщил портал ProUfu.ru, госномера автомобиля позволяют предположить, что машина может принадлежать члену Госсобранию Башкирии.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.