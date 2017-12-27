В Башкирии синтетическими наркотиками торговала влюбленная пара

На них возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В Стерлитамаке задержали двух 25-летних парня и девушку, которые распространяли синтетические наркотики в Салавате, Ишимбае и Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Девушку вовлек в преступную деятельность ее молодой человек. Она выполняла роль менеджера по работе с клиентами и помогала фасовать товар в то время как молодой человек сбывал наркотики и собирал деньги.

При задержании у пары обнаружили 38 граммов синтетического наркотика, а в квартире еще около 120 граммов запрещенного вещества.