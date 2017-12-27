В Башкирии синтетическими наркотиками торговала влюбленная пара

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На них возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ.
В Стерлитамаке задержали двух 25-летних парня и девушку, которые распространяли синтетические наркотики в Салавате, Ишимбае и Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Девушку вовлек в преступную деятельность ее молодой человек. Она выполняла роль менеджера по работе с клиентами и помогала фасовать товар в то время как молодой человек сбывал наркотики и собирал деньги.
При задержании у пары обнаружили 38 граммов синтетического наркотика, а в квартире еще около 120 граммов запрещенного вещества.
Девушка находится под домашним арестом, парня заключили под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело.
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