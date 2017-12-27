В Башкирии эвакуировали 15 тысяч человек из нового гипермаркета

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Информация о заложенной в торговом центре бомбе поступила по электронной почте.
27 декабря днем срочно эвакуировали людей из торгового центра «Фарби» в Стерлитамаке, сообщает sterlitamak.ru. На место прибыли кинологи, полицейские и сотрудники скорой и МЧС.
Стоит упомянуть, что гипермаркет крупной федеральной сети заработал буквально сегодня и уже через два часа посетители в количестве 15 тысяч человек были вынуждены покинуть помещение. По предварительным данным, на электронную почту поступило анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе в ТЦ. ведется проверка.
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