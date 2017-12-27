Адвокаты объявленного в розыск депутата из Уфы обжаловали решение об аресте
Адвокаты объявленного в международный розыск депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова подали ходатайство об отмене заочного ареста, сообщает «Коммерсантъ Уфа» со ссылкой на адвокатов Носкова.
По мнению юристов, подозреваемого в мошенничестве Носкова, Советский суд Уфы, вынося решение о аресте, не учёл нормы статьи 108 процессуального кодекса, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых в совершении мошенничества, если оно было связано с предпринимательской деятельностью.
По данным издания, суд должен рассмотреть ходатайство уже завтра 28 декабря.
Напомним адвокат Горсовета Уфы Андрей Носков подозревается в мошенничестве и преднамеренном банкротстве ООО «Колорит», вследствие чего бюджету Уфы был нанесён ущерб 117 млн рублей. 29 ноября предпринимателя обвинили сначала в общегражданский, а позднее и в международный розыск.
По словам самого Носкова, он находится за границей, где проходит лечение, о возбуждении уголовного дела и об объявлении его в розыск он узнал от журналистов. 18 декабря в телефонном разговоре он заявил нашему корреспонденту, что планирует завершить лечение через 5-7 дней и вернуться в Россию. Однако до сих пор находится за пределами страны. 25 декабря он снова заявил, что не планирует скрываться от следователей и в ближайшее время вылетит в Уфу, но на этот раз точную дату назвать отказался.
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