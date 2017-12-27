Адвокаты объявленного в розыск депутата из Уфы обжаловали решение об аресте

28 декабря Верховный суд Башкирии может отменить решение о заочном аресте депутата Носкова.

По мнению юристов, подозреваемого в мошенничестве Носкова, Советский суд Уфы, вынося решение о аресте, не учёл нормы статьи 108 процессуального кодекса, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых в совершении мошенничества, если оно было связано с предпринимательской деятельностью.

По словам самого Носкова, он находится за границей, где проходит лечение, о возбуждении уголовного дела и об объявлении его в розыск он узнал от журналистов. 18 декабря в телефонном разговоре он заявил нашему корреспонденту, что планирует завершить лечение через 5-7 дней и вернуться в Россию. Однако до сих пор находится за пределами страны. 25 декабря он снова заявил, что не планирует скрываться от следователей и в ближайшее время вылетит в Уфу, но на этот раз точную дату назвать отказался.