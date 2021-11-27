В Уфе спасателям пришлось снимать горшок с головы годовалой девочки

В Уфе спасателям пришлось снимать горшок с головы годовалой девочки
В Уфе спасателям пришлось снимать горшок с головы годовалой девочки
27 ноября, 11:46ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Госкомитет по ЧС РБ
Вчера, 26 ноября, уфимские спасатели выехали на вызов, который относится к категории детских казусов. Подробности сообщили в региональном госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Годовалая малышка расшалилась и по одной ей понятной причине решила надеть себе на голову собственный горшок. Мама девочки смогла отобрать у нее основную часть горшка, но на голове дочурки остался стульчак.

Снять предмет с головы ребенка самостоятельно у родителей не получилось, опасаясь нечаянно причинить вред девочке, женщина решила лучше вызвать на подмогу спасателей.

Сотрудникам спасательной службы пришлось применить специальные инструменты, чтобы аккуратно освободить девочку из странного капкана.

После осмотра ребенка выяснилось, что она не нуждается в медицинской помощи, хотя и сильно испугалась.

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