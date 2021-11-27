Названа возможная причина повторной попытки самоубийства сотрудника полиции в Уфе

Как сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на свой источник., причиной столь отчаянного поступка является ссора с женой, а не прессинг со стороны полицейского руководства, как об этом сообщалось ранее.
Напомним, о данном происшествии стало известно накануне днем. В СМИ также звучала информация, что мужчина пытался покончить с собой дважды, но в первый раз его останови коллеги, а второй раз он не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.
Тем временем в МВД Башкирии информацию о попытке суицида сотрудника столичного отдела полиции №11 пока не подтвердили, пояснив, что сейчас проводится проверка по факту получения сотрудником телесных повреждений.