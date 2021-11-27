Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса

Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев больше двух месяцев проходил лечение в турецком ковид-госпитале куда попал, приехав на отдых с семьей.

Два дня назад, 25 ноября, мужчина скончался от осложнений, наступивших после заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что семья Япрынцевых из Стерлитамака отправилась на отдых в Турцию в середине сентября. На пятый день отпуска глава семьи начал сильно кашлять. Семья решила срочно прервать отпуск и вернуться домой, но по дороге в аэропорт Дмитрию понадобилась срочная медицинская помощь. Он потерял сознание врачи трижды реанимировали его. Дмитрия поместили а лечение в «красную зону» частной клиники, у него определили двухстороннюю пневмонию, развившуюся вследствие заражения ковидом. 28 сентября турист впал в кому, из которой врачи вывели его через 20 дней. В тот период турецкие медики отмечали прогресс в его состоянии, Дмитрий стал кушать и общаться. В середине октября его навещали жена и дочь. Однако после их отъезда состояние пациента вновь ухудшилось. Возможно, сказалось аутоиммунное заболевание, которое обнаружили у Дмитрия врачи в Турции. Ранее о его существовании мужчина не подозревал. В начале ноября турецкие медики сообщили, что иссяк лимит страховки, на средства которой лечили российского туриста. Каждый день пребывания в реанимации оценивался в $ 750, при этом в стоимость было включено лишь поддержание пациента в состоянии комы. Родственники начали вести переговоры с российскими властями о транспортировке Дмитрия домой для продолжения лечения в местных клиниках. Дочь пациента написала обращение на имя Радия Хабирова., после этого вопрос о его транспортировке стал решаться гораздо быстрее. При этом состояние Дмитрия не позволяло ему лететь самолетом. Могло наступить еще большее ухудшение самочувствия. Пока проводились продолжительные голосования с различными инстанциями, наступило 25 ноября, когда Дмитрий ушел из жизни. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, по его указанию турецкой стороне будут возмещен накопившийся долг за лечение Дмитрия Япрынцева, его семье окажут помощь в транспортировке тела усопшего на Родину. Скорее всего, его тело доставят в Башкирию в ближайшие 2-3 дня.

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