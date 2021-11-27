Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса

Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса
Из Турции доставят тело туриста из Башкирии, умершего от последствий коронавируса
27 ноября, 16:24ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев больше двух месяцев проходил лечение в турецком ковид-госпитале куда попал, приехав на отдых с семьей.

Два дня назад, 25 ноября, мужчина скончался от осложнений, наступивших после заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что семья Япрынцевых из Стерлитамака отправилась на отдых в Турцию в середине сентября. На пятый день отпуска глава семьи начал сильно кашлять. Семья решила срочно прервать отпуск и вернуться домой, но по дороге в аэропорт Дмитрию понадобилась срочная медицинская помощь. Он потерял сознание врачи трижды реанимировали его.

Дмитрия поместили а лечение в «красную зону» частной клиники, у него определили двухстороннюю пневмонию, развившуюся вследствие заражения ковидом.

28 сентября турист впал в кому, из которой врачи вывели его через 20 дней. В тот период турецкие медики отмечали прогресс в его состоянии, Дмитрий стал кушать и общаться. В середине октября его навещали жена и дочь. Однако после их отъезда состояние пациента вновь ухудшилось. Возможно, сказалось аутоиммунное заболевание, которое обнаружили у Дмитрия врачи в Турции. Ранее о его существовании мужчина не подозревал.

В начале ноября турецкие медики сообщили, что иссяк лимит страховки, на средства которой лечили российского туриста. Каждый день пребывания в реанимации оценивался в $ 750, при этом в стоимость было включено лишь поддержание пациента в состоянии комы.

Родственники начали вести переговоры с российскими властями о транспортировке Дмитрия домой для продолжения лечения в местных клиниках. Дочь пациента написала обращение на имя Радия Хабирова., после этого вопрос о его транспортировке стал решаться гораздо быстрее.

При этом состояние Дмитрия не позволяло ему лететь самолетом. Могло наступить еще большее ухудшение самочувствия.

Пока проводились продолжительные голосования с различными инстанциями, наступило 25 ноября, когда Дмитрий ушел из жизни.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, по его указанию турецкой стороне будут возмещен накопившийся долг за лечение Дмитрия Япрынцева, его семье окажут помощь в транспортировке тела усопшего на Родину. Скорее всего, его тело доставят в Башкирию в ближайшие 2-3 дня.

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