Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС

В этих населенных пунктах и хозяйствах запрещается приближаться посторонним к больным животным, а также к тем из них, которые вызывают подозрения на опасный диагноз, вывозить молоко и мясо, а также корм для КРС. Зараженные животные должны быть убиты и сожжены.