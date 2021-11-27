Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС

Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС
Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС
27 ноября, 14:31ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ввести в Баймакском районе и Сибае карантин из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого скота.

В центре эпидемии оказались хозяйства предпринимателей Ильдара Тулыбаева и Мудариса Каримова, а также территория села Первое Туркменево. Под угрозой распространения зараз находятся села Второе Туркменево, Абзаково, Ахмерово, Первая Кащанка, Вторая Казанка, Мукасово, Назарово, Туяляс.

В этих населенных пунктах и хозяйствах запрещается приближаться посторонним к больным животным, а также к тем из них, которые вызывают подозрения на опасный диагноз, вывозить молоко и мясо, а также корм для КРС. Зараженные животные должны быть убиты и сожжены.

Ликвидацией последствий эпидемии занимаются специалисты ветеринарной службы. По окончании работ территория должна быть продезинфицирована.

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