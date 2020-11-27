«Все мы совершаем ошибки»: задержанный в Уфе педофил ответил на вопросы в зале суда

В зале суда молодой человек ответил на вопросы журналистов, сообщает портал Life.Shot. На вопрос, все ли у него в порядке с головой задержанный ответил, что «нормально все». Также он прокомментировал информацию о том, что ранее любил одеваться в женскую одежду, отметив, что это ложь. После у него поинтересовались, не жалеет ли он о случившемся.