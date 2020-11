«Все мы совершаем ошибки»: задержанный в Уфе педофил ответил на вопросы в зале суда

Сегодня, 27 ноября, в Демском районном суде избрали меру пресечения в отношении 22-летнего подозреваемого в нападении на 7-летнего мальчика в Уфе.

В зале суда молодой человек ответил на вопросы журналистов, сообщает портал Life.Shot. На вопрос, все ли у него в порядке с головой задержанный ответил, что «нормально все». Также он прокомментировал информацию о том, что ранее любил одеваться в женскую одежду, отметив, что это ложь. После у него поинтересовались, не жалеет ли он о случившемся. — Все мы совершаем ошибки, и мы все за это расплатимся, — коротко ответил подсудимый. Напомним, 22-летний мужчина напал на ребенка в подъезде одной из многоэтажек в Демском районе Уфы. 15 ноября, по версии следствия, он нарушил половую неприкосновенность ребенка, украл у него деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.

