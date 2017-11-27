В Уфе на подполковника полиции завели уголовное дело за рукоприкладство

Подробности громкого дела об избитом подполковником инспекторе ДПС.

Следствие считает, что 7 октября госинспектор полка ДПС во время несения службы на улице 50 лет Октября неподалеку от остановки «Аграрный университет» остановил «Kia Rio» под управлением нетрезвой уфимки. Женщина по мобильному связалась со своим знакомым и уже через несколько минут к указанному месту на «Toyota Land Cruiser» прибыл оперуполномоченный оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и потребовал отпустить нетрезвого водителя. Инспектор ДПС настоял на своем, отказавшись отпускать правонарушителя, и тогда оперативник ударил коленом в пах 35-летнего сотрудника полиции.