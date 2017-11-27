В Башкирии супруга погибшего работника получит 600 тысяч рублей компенсации
В Стерлитамаке суд обязал выплатить 600 тысяч рублей семье погибшего на производстве рабочего, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в октябре 2016 года ФКП «Авангард» заключило с коммерсантов договор ремонта техники, которая принадлежала предприятию. В январе 2017 года подчиненные ремонтировали бульдозер, используя сварочное оборудование. При резке металлической пластины произошел взрыв, из-за которого 51-летний газорезчик скончался, получив множественные раны.
Причиной случая стало несоблюдение правил безопасности при проведении работ и отсутствия должного контроля за их проведением. Жена погибшего подала в суд для выплаты денежной компенсации.
Суд Стерлитамака взыскал с организации «Авангард» и предпринимателя по 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сейчас по факту несчастного случая ведется проверка.