В Башкирии осужденная подделала документы, чтобы не работать в такси

Полтора года женщина избегала исправительных работ.

В 2016 году 37-летнюю местную жительницу осудили за кражу ноутбука у знакомой, приговорив к полутора годам исправительных работ, а именно к отбыванию наказания в службе такси. Осужденная от исполнения приговора уклонилась и на работу не вышла, сфальсифицировав трудовой договор и расчетные ведомости об обработанном времени и в течение полутора лет предоставляла проверяющим поддельные документы.