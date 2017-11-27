В Башкирии осужденная подделала документы, чтобы не работать в такси
В Туймазинском районе возбудили уголовное дело из-за подделки документа об отбытии уголовного наказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2016 году 37-летнюю местную жительницу осудили за кражу ноутбука у знакомой, приговорив к полутора годам исправительных работ, а именно к отбыванию наказания в службе такси. Осужденная от исполнения приговора уклонилась и на работу не вышла, сфальсифицировав трудовой договор и расчетные ведомости об обработанном времени и в течение полутора лет предоставляла проверяющим поддельные документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа и его использование». Также объявлены выговоры двум сотрудникам УФСИН, которые не проконтролировали, как осужденная отбывала наказание.