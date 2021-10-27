В Башкирии ревнивый мужчина забил до смерти сожительницу и друга

Житель Стерлитамака в феврале этого года убил на почве ревности свою сожительницу и друга. Теперь мужчину ждет суд за «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жесткостью», сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Известно, что житель Стерлитамака в ночь с 27 на 28 февраля распивал спиртные напитки со своей 40-летней сожительнице в гостях у 62-летнего знакомого, однако завершилось застолье двойным убийством на почве ревности. Как сообщает СК Башкирии, обвиняемый приревновал 40-летнюю погибшую к хозяину дома, в результате чего забил их до смерти кулаками, ногами и деревянными ножками от сломанного стула. Отмечается, что удары мужчина наносил по голове и другим частям тела. Так, на следующее утро, после сильного алкогольного опьянения, обвиняемый проснулся в одном доме с телами погибших, после чего вызвал полицию и во всем сознался. Теперь уголовное дело за «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жесткостью» будет направлено в Верховный суд Башкирии.

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