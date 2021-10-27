В Башкирии местный житель устроил стрельбу около ночного клуба

В Башкирии местный житель устроил стрельбу около ночного клуба
В Башкирии местный житель устроил стрельбу около ночного клуба
Вчера, 13:33ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Житель Нефтекамска 22 октября подрался, а после выстрелил из пневматического пистолета в своего оппонента и скрылся, сообщает пресс-служба городского суда.

Стало известно, что ночью 22 октября в Нефтекамске мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета. Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел около ночного клуба: обвиняемый несколько раз нанес удары незнакомому мужчине по лицу, а после и вовсе дважды выстрелил в него из пневматического пистолета и скрылся с места преступления.

Так, мужчине было предъявлено обвинение по статье за «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». На данный момент судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Известно также и то, что ранее обвиняемый был судим за совершение тяжких преступлений.

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