Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ медиков из Сибая за подделку справок

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ медиков из Сибая за подделку справок
Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ медиков из Сибая за подделку справок
Вчера, 12:03ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
27 октября в сети появилось видео задержания работниц Сибайской больницы, которые продали 9 сертификатов о вакцинации по цене 5 тысяч рублей.

Mkset 25 октября сообщал о том, что две работницы одной из больниц города Сибай оказались под подозрением сразу по двум уголовным делам, а именно по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в его совершении). Задерживали сотрудниц больницы оперативники отдела экономической безопасности совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.

Видео:тг-канал Подслушано в Башкирии

Медсестру и биолога лаборатории подозревают в получении взятки и служебном подлоге за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Видео задержания появилось в телеграм-канале Подслушано в Башкирии. В подписи к нему сказано, что на видео женщин задерживают именно сотрудники Федеральной службы безопасности, однако подтвердить это информацию пока не удалось.

Напомним, с начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело по факту подделки медицинских документов, а именно справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет, замешанные в этих делах, проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения. Есть основания предполагать и то, что количество уголовных дел по подобным поводам уже превысило 41, ведь как минимум на сибайских медработниц заведено сразу два уголовных дела.

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