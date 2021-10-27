Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ медиков из Сибая за подделку справок

Mkset 25 октября сообщал о том, что две работницы одной из больниц города Сибай оказались под подозрением сразу по двум уголовным делам, а именно по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в его совершении). Задерживали сотрудниц больницы оперативники отдела экономической безопасности совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.
Медсестру и биолога лаборатории подозревают в получении взятки и служебном подлоге за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.
Видео задержания появилось в телеграм-канале Подслушано в Башкирии. В подписи к нему сказано, что на видео женщин задерживают именно сотрудники Федеральной службы безопасности, однако подтвердить это информацию пока не удалось.
Напомним, с начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело по факту подделки медицинских документов, а именно справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет, замешанные в этих делах, проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения. Есть основания предполагать и то, что количество уголовных дел по подобным поводам уже превысило 41, ведь как минимум на сибайских медработниц заведено сразу два уголовных дела.