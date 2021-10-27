Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ медиков из Сибая за подделку справок

Напомним, с начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело по факту подделки медицинских документов, а именно справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет, замешанные в этих делах, проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения. Есть основания предполагать и то, что количество уголовных дел по подобным поводам уже превысило 41, ведь как минимум на сибайских медработниц заведено сразу два уголовных дела.