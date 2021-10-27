Посетителей торгового центра «Мега» эвакуировали в Уфе

27 октября посетителей торгового центра вывели на улицу и попросили отойти от здания на 35 метров, сообщают очевидцы. Причина эвакуации пока не озвучивается.

Сегодня, 27 октября, посетители торгового центра «МЕГА» были эвакуированы, об этом Mkset сообщили очевидцы. Дополнительно покупатели сообщают о том, что их не только эвакуировали из здания, но и попросили отойти от здания торгового центра на 35 метров. Оперативно дозвониться до представителя торгового центра не удалось, городской телефон торгового центра не пропускает вызов, он автоматически сбрасывается. Видео: Mkset В МЧС Башкирии подтвердили ход эвакуации, но причину не озвучили. Также в МЧС по Башкирии сообщили о том, что эвакуированы были 2130 человек, в том числе 364 ребёнка. — Все экстренные службы на месте, — уточнили в ведомстве. В МВД Башкирии комментарий по факту эвакуации предоставят позже. На странице торгового центра также появилось сообщение о эвакуации. Там её назвали временной и сообщили, что в здании проводится проверка. В записи уточняется и то, что о возобновлении работы центра дополнительно сообщат. Очевидцы в это время сообщают о том, что на площадке у торгового центра разворачивают нечто, напоминающее батут. В МЧС по Башкирии объяснили, что это эвакуационный модуль от ТЦ Мега. Модуль 2-х секционный на 150 мест. Фото: Mkset

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