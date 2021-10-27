Посетителей торгового центра «Мега» эвакуировали в Уфе

Сегодня, 27 октября, посетители торгового центра «МЕГА» были эвакуированы, об этом Mkset сообщили очевидцы. Дополнительно покупатели сообщают о том, что их не только эвакуировали из здания, но и попросили отойти от здания торгового центра на 35 метров. Оперативно дозвониться до представителя торгового центра не удалось, городской телефон торгового центра не пропускает вызов, он автоматически сбрасывается.
В МЧС Башкирии подтвердили ход эвакуации, но причину не озвучили. Также в МЧС по Башкирии сообщили о том, что эвакуированы были 2130 человек, в том числе 364 ребёнка.
— Все экстренные службы на месте, — уточнили в ведомстве.
В МВД Башкирии комментарий по факту эвакуации предоставят позже.
На странице торгового центра также появилось сообщение о эвакуации. Там её назвали временной и сообщили, что в здании проводится проверка. В записи уточняется и то, что о возобновлении работы центра дополнительно сообщат.
Очевидцы в это время сообщают о том, что на площадке у торгового центра разворачивают нечто, напоминающее батут. В МЧС по Башкирии объяснили, что это эвакуационный модуль от ТЦ Мега. Модуль 2-х секционный на 150 мест.