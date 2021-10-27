Еще одна экс-сотрудница ГИБДД предстанет перед судом за получение взятки

Девушка получили взятку от своей знакомой в размере 14 тысяч рублей взамен на помощь при сдаче экзаменов на водительские права еще в 2020 году. Теперь в отношении бывшей сотрудницы и ее знакомой возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Известно, что 32-летняя бывшая сотрудница ГИБДД в августе 2020 года получила 14 тысяч рублей от своей давней знакомой в обмен на помощь при сдаче экзамена на получение водительских прав. Как сообщает СК Башкирии, далее сотрудница обратилась к своему коллеге — государственному инспектору — с просьбой принять экзамен без фактической проверки знаний приятельницы. В конечном счете уфимка получила водительские права. Так, в отношении 32-летней бывшей сотрудницы возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а также по части 4 статьи 33, части 1 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Между тем девушка вину признала частично, а уголовное дело направлено в райсуд Уфы для дальнейшего рассмотрения. Что касается взяткодателя, то уголовное дело в отношение нее также рассматривается в суде. Отметим, что расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями продолжается и в отношении второго сотрудника ГИБДД. Напомним, что в августе этого года СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД Ильдуса Шайбакова, его зама и еще пятерых сотрудников. Обвинения предъявлены в организации и участии в преступном сообществе. Так, следствие предполагает, что участники брали взятки за выдачу прав без сдачи экзаменом. Сумма одной взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. На данный момент, Шайбаков находится в розыске, пятеро других участников — под стражей, а одного суд отправил под домашний арест.

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