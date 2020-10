В Баймакском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадал водитель отечественного авто, сообщает республиканское ГИБДД.

ДТП случилось на 65 километре автодороги Баймак-Ишберда. 53-летний местный житель, управляя «Ладой Калиной», на повороте опрокинулся в кювет. Мужчина пострадал в аварии, поэтому его доставили в хирургическое отделение местной больницы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и условия происшествия. Напомним, 18 октября в Белебее вечером произошла авария. 41-летний мужчина за рулём «Chevrolet Lanos» съехал в кювет и наехал на бетонный заезд в гараж. Водитель погиб на месте ДТП.

