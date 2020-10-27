Следком Башкирии возбудил уголовное дело из-за пожара, где погибла мать и двое детей

Напомним, по предварительной информации дом имел двух хозяев. Во время тушения пожара сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. А вот 3-летнего малыша не могли найти до вечера, однако чуда не случилось, он также найден погибшим.