Следком Башкирии возбудил уголовное дело из-за пожара, где погибла мать и двое детей

В Федоровском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после гибели 41-летней женщины и двух ее детей 5 и 3 лет в пожаре.

По предварительной версии, пожар произошел накануне около 11 часов утра. Все, кто находились в доме, погибли. На месте работают сотрудники полиции и криминального отдела, а также спасатели. Сейчас следователи устанавливают причины смерти погибших, а также причины возникновения пожара, допрашиваются очевидцы. Напомним, по предварительной информации дом имел двух хозяев. Во время тушения пожара сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. А вот 3-летнего малыша не могли найти до вечера, однако чуда не случилось, он также найден погибшим.

