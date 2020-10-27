Прокуратура завела уголовное дело за незаконную вырубку деревьев в Башкирии

Прокуратура завела уголовное дело за незаконную вырубку деревьев в Башкирии

Сегодня, 14:34ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Кигинского района Башкирии возбудила уголовное дело за незаконную вырубку деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, неизвестное лицо организовало незаконную вырубку 62 сосен в Кигинском участковом лесничестве. Предварительная сумма ущерба — более 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль расследование.

Напомним, ранее перед Белорецким судом предстала предпринимательница, которая, не имея разрешения на работы, организовала вырубку 300 кубометров деревьев на территории Иглинского участкового лесничества. Древесину она продала третьим лицам. Ущерб составил 4,5 миллиона рублей. Суд приговорил её к 2,5 годам лишения свободы условно, а также обязал возместить ущерб.

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