Прокуратура завела уголовное дело за незаконную вырубку деревьев в Башкирии

Напомним, ранее перед Белорецким судом предстала предпринимательница, которая, не имея разрешения на работы, организовала вырубку 300 кубометров деревьев на территории Иглинского участкового лесничества. Древесину она продала третьим лицам. Ущерб составил 4,5 миллиона рублей. Суд приговорил её к 2,5 годам лишения свободы условно, а также обязал возместить ущерб.