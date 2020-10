В результате гибели четырех человек в аварии под Красноярском правоохранители возбудили уголовное дело.

Газета “Известия” сообщает, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. В аварии участвовала легковая машина марки ВАЗ и грузовик DAF. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Сообщается, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля - ему было 17 лет, две девушки 22 и 18 лет, а также четырехлетний ребенок. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.

