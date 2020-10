В Челябинской области между группами подростков произошла потасовка - пятнадцатилетняя девочка напала с ножом на соперницу.

Газета “Известия” сообщает, что чрезвычайное происшествие произошло в селе Русская Теча, которое находится в Красноармейском районе. Девушки поспорили из-за молодого человека и решили выяснить отношения. На встречу каждая пришла с группой поддержки. В какой-то момент конфликт перерос в драку и в результате пятнадцатилетняя школьница напала на свою соперницу с ножом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту назначена проверка.

