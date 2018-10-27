Хотел избавить от боли: стало известно, почему под Уфой отец убил себя и своих детей
Сегодня, 21:09ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба СК по РБ.
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СМИ удалось выяснить причины трагедии, случившейся вчера в Уфимском районе.
Как сообщают "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, причиной шокирующей трагедии в садовом товариществе «Тюльпан» в Уфимском районе стало желание отца избавить детей от мук.
В предсмертной записке 35-летнего мужчины, который вчера вечером убил двух сыновей, девятилетних братьев-близнецов, и позже покончил с собой, говорилось, что он "хотел избавить детей от мучений". Как выяснилось, дети страдали аутизмом. При этом не уточняется, какая именно форма аутизма была у мальчиков.
Вести.RU также уточняют, что семья была благополучной и на учете у органов опеки не состояла; в момент инцидента мать находилась в столице Башкирии.
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