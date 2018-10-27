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Хотел избавить от боли: стало известно, почему под Уфой отец убил себя и своих детей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Хотел избавить от боли: стало известно, почему под Уфой отец убил себя и своих детей

Сегодня, 21:09ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба СК по РБ.
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