В Башкирии задержали пасечника, подозреваемого в краже улья

В Янаульском районе Башкирии полицейскими задержан подозреваемый в краже улья и костюма пчеловода.

В отдел МВД России по Янаульскому району Башкирии поступило сообщение о краже от 74-летнего местного жителя, который занимается пчеловодством.

Пенсионер решил съездить на дачу, чтобы проведать ульи. Подъезжая к своему домику, он увидел, как с территории его хозяйства выехал автомобиль. Подобравшись поближе, сельчанин понял, что неизвестный вытащил из садового домика улей, костюм пчеловода и намеревался загрузить эти вещи в машину. Хозяин пасеки своим визитом вспугнул злоумышленника. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 51-летний местный житель, который тоже является пчеловодом. Мужчина признался в совершенном и рассказал, что хотел без финансовых вложений увеличить количество своих пчелосемей. Стражи порядка проверяют причастность задержанного к другим аналогичным случаям на территории Янаульского района.