В Башкирии задержали местного жителя по подозрению в убийстве

Его подозревают в убийстве хозяина дома, в котором он остановился переночевать.

26 октября 2017 года в одном из домов города Давлеканово обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по подозрению 34-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 23 октября 2017 года после совместного употребления спиртного 36-летний хозяин дома стал выгонять малознакомого гостя, которого накануне пустил переночевать. 34-летний гость схватил со стола нож и нанес несколько ударов хозяину.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Тело было обнаружено спустя трое суток участковым уполномоченным.