В Башкирии задержали местного жителя по подозрению в убийстве
26 октября 2017 года в одном из домов города Давлеканово обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по подозрению 34-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, ночью 23 октября 2017 года после совместного употребления спиртного 36-летний хозяин дома стал выгонять малознакомого гостя, которого накануне пустил переночевать. 34-летний гость схватил со стола нож и нанес несколько ударов хозяину.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Тело было обнаружено спустя трое суток участковым уполномоченным.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения, следователь готовится предъявить обвинение задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.