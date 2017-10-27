В Башкирии водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовой фургон
Сегодня, 13:01ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
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Столкновение произошло по дороге из Уфы в Оренбург.
Днем 26 октября в Мелеузовском районе на 184 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Fiat Albea», за рулем которого был 67-летний житель Салавата и грузовой фургон, которым управлял 21-летний мужчина из Стерлитамака, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
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