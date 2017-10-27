Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Спецпроекты
В Башкирии водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовой фургон
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%b71%282%29

В Башкирии водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовой фургон

Сегодня, 13:01ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
Читайте
также
Тайны Сакаски: главные итоги экспедиции самой неизведанной пещеры Башкирии
Где в Башкирии жить хорошо
«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова