В Башкирии в огне погиб человек

Несчастье случилось в Мечетлинском районе республики.

Вчера, 26 октября, примерно в 23.00, произошел пожар в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии, в огне погиб 50-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, возгорание началось в жилом доме на улице Степана Чусова. На место происшествия выезжала бригада огнеборцев из пяти человек на двух автомобилях.

Как оказалось, площадь возгорания была невелика – пострадал дощатый пол, но и этого задымления хватило для того, чтобы задохнулся 50-летний хозяин дома.