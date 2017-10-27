В Башкирии в огне погиб человек

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Несчастье случилось в Мечетлинском районе республики.
Вчера, 26 октября, примерно в 23.00, произошел пожар в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии, в огне погиб 50-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, возгорание началось в жилом доме на улице Степана Чусова. На место происшествия выезжала бригада огнеборцев из пяти человек на двух автомобилях.
Как оказалось, площадь возгорания была невелика – пострадал дощатый пол, но и этого задымления хватило для того, чтобы задохнулся 50-летний хозяин дома.
По предварительным данным, скорее всего. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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