В Башкирии глава сельсовета "наварилась" на муниципальной земле

На участки наложен арест, суд вынес злоумышленнице приговор.

В 2013-2014 годах женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги. В документах значилось, что у нее и ее знакомой в пользовании имелись два земельных участка недалеко от рек Белая и Сим. В дальнейшем земли были оформлены в их собственность.