В Башкирии глава сельсовета "наварилась" на муниципальной земле
58-летняя бывшая глава Сахаевского сельсовета в Кармаскалинском районе Башкирии признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Суд вынес приговор.
В 2013-2014 годах женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги. В документах значилось, что у нее и ее знакомой в пользовании имелись два земельных участка недалеко от рек Белая и Сим. В дальнейшем земли были оформлены в их собственность.
Глава сельсовета продала свой участок площадью 39 соток третьим лицам за 160 тысяч рублей.
Общая площадь незаконного отчуждения недвижимости составила 78 соток, муниципалитету причинен ущерб в 130 тысяч рублей.
Суд приговорил бывшую главу сельсовета к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Земельные участки арестованы.