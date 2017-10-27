Уфимка обманула полицейских, чтобы получить страховую выплату

Гражданка написала заявление о краже телефона, которым в это время пользовался ее супруг.

36-летняя уфимка обманула полицейских, что в общественном транспорте у нее похитили смартфон, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

О заведомо ложном доносе стало известно после проверки, в ходе которой выяснилось, что телефоном пользовался законный супруг якобы потерпевшей. Женщина созналась, что ложные показания дала, чтобы получить страховую выплату за смартфон, оформленный в кредит.