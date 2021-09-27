В Уфе полиция приехала в учебное заведение из-за сообщений о мужчине с ружьем

В Уфе полиция приехала в учебное заведение из-за сообщений о мужчине с ружьем
В Уфе полиция приехала в учебное заведение из-за сообщений о мужчине с ружьем
Сегодня, 10:05ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Стали известны подробности происшествия.

Сегодня в Уфе специализированные службы оперативно прибыли на улицу Революционную, где располагается школа № 44 и Уфимский финансово-экономического колледж. Прибыли они туда не просто так, а из-за тревожного сообщения. В сообщении сообщалось, что рядом с учебными заведением был замечен мужчина с ружьем.

Очевидцы заприметили мужчину с ружьем наперевес и оперативно сообщили об этом правоохранителям. Им оказался одним из педагогов колледжа. Приехав на место правоохранители убедились в том, что на этот раз опасность оказалась несколько преувеличена – педагог принес ружье в тир учебного заведение, причем ружье является электронным и никакой опасности представлять не может.

Бдительность очевидцев и студентов вряд ли может недооценена – в этот понедельник, 20 сентября в одном из вузов Перми повторился колумбайн по аналогии с тем, что в мае учинил стрелок Галявиев. На этот раз 18-летний первокурсник этого же вуза Тимур Бекмансуров пришел в вуз и устроил стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, более 40 пострадали.

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