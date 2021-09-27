В Уфе полиция приехала в учебное заведение из-за сообщений о мужчине с ружьем

Бдительность очевидцев и студентов вряд ли может недооценена – в этот понедельник, 20 сентября в одном из вузов Перми повторился колумбайн по аналогии с тем, что в мае учинил стрелок Галявиев. На этот раз 18-летний первокурсник этого же вуза Тимур Бекмансуров пришел в вуз и устроил стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, более 40 пострадали.