Уфимцу, который насиловал родную дочь, верховный суд республики смягчил приговор

Уфимцу, который насиловал родную дочь, верховный суд республики смягчил приговор
Уфимцу, который насиловал родную дочь, верховный суд республики смягчил приговор
Сегодня, 16:59ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: объединенная служба судов Башкортостана
Помимо дочери у мужчины есть еще трое детей.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по делу 54-летнего Рашида Гарифуллина, которого обвинили в изнасиловании 15-летней дочери. Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, срок наказания был снижен с 5 лет в колонии строго режима до 4 лет и 10 месяцев в тех же условиях. Между тем, правоохранительные органы ранее также заявляли о желании обжаловать первое решение суда, но уже с целью ужесточить наказание.

Напомним, что речь идет об отце 4-х детей, на которого заявление об изнасиловании написала сама пострадавшая — 15-летняя дочь и ее мать. Следствие установило, что преступление происходило с августа 2019 года по май 2020 года, всего за указанный период было 12 случаев изнасилования.

Однако после того, как заявление было написано и началось расследование, мать и дочь попытались забрать заявление. Женщина заявляла, что муж оговорил себя под давлением правоохранителей, а заявление они написали, потому что в семье произошел конфликт, в результате которого мужчина избил жену и 18-летнюю дочь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы